Сколько просят за рамники Tank дилеры, если разница составляет 1,5 млн.

Один из менеджеров автосалонов в западной части Москвы предложил скидку в 400 000 рублей на внедорожник Tank 300 прошлого года - теперь он стоит 3,2 миллиона рублей вместо 3,6 миллиона. Представитель дилерского центра добавил, что в настоящее время почти невозможно найти внедорожники 2023 года.

В другом мультибрендовом автосалоне на северо-востоке Москвы вы можете приобрести оттюнингованный Tank 300 за 4 499 000 рублей, и если решите воспользоваться кредитом, то получите скидку 60 000 рублей. Другой дилер на востоке от Москвы также предлагает Tank 300 с обширным списком опций, таких как специальные внедорожные шины, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне.

Цена за такой автомобиль с дополнительными опциями составляет 4 739 000 рублей. Более простая версия обойдется вам в 4 099 000 рублей.

В общем, мониторинг показал, что цены на внедорожники "Танк" могут существенно различаться. В данный момент с некоторым выигрышем можно приобрести только модели прошлых лет, однако подобных предложений становится все меньше.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в Россию скоро поступит новейший рамный внедорожник Tank 700, который был распродан в Китае всего за 55 секунд.