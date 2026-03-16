Расселл: «Я ожидал столкновения между гонщиками Ferrari»

Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при в Шанхае, где команда Mercedes показала уверенный результат, заняв второе место. Гонщик отметил, что прошедший уик-энд можно считать успешным для коллектива.

Комментируя первую победу Кими, Расселл подчеркнул значимость достижения: «Это особенный день для Кими, он запомнит его на всю жизнь. Мои поздравления!».

Гонщик Mercedes обратил внимание на то, что представители Ferrari вновь оказались впереди на старте и сумели трижды опередить соперников по ходу двух этапов. Расселл выразил удовлетворение тем, что смог вернуть себе вторую позицию, хотя вмешательство автомобиля безопасности осложнило его борьбу, вынудив уступить позиции Колапинто и Окону. Однако, по его словам, учитывая события квалификации, второе место стало достойным итогом гонки.

Отвечая на вопрос о скорости Ferrari, Расселл отметил, что машины соперников были очень быстры в поворотах, уступая Mercedes только на прямых участках трассы. Это создало дополнительные сложности для обгонов, особенно когда приходилось атаковать сразу двух пилотов.

«Я просто ждал, когда гонщики Ferrari столкнутся, но этого почему-то не произошло», — добавил Расселл, назвав гонку одной из самых напряжённых за последнее время. Он признался, что если бы не стремился к победе, то смог бы получить больше удовольствия от борьбы, но наблюдать за отрывом Кими было неприятно.

Пилот Mercedes отметил, что несмотря на текущее преимущество, команда не намерена расслабляться, так как ситуация может измениться в ближайшие месяцы. В коллективе продолжается работа над дальнейшими улучшениями машины.

На вопрос о потерянном времени позади Ferrari и возможности догнать Кими, Расселл сказал, что бросить вызов лидеру было бы крайне сложно. По его словам, оба автомобиля обладали схожим темпом, а на одинаковых шинах обгон становится особенно трудной задачей. Потеря времени позади Ferrari, по мнению Расселла, не позволила ему приблизиться к победителю.

В целом Джордж Расселл остался доволен итогами уик-энда, отметив, что итоговое второе место — позитивный результат, учитывая все обстоятельства текущей гонки.