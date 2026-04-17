Расселл: «Я останусь пилотом Mercedes и в 2027 году»

В прошлом году Джордж Расселл подписал новый контракт с командой Mercedes. Хотя официальные детали соглашения не были раскрыты, в ряде СМИ появилась информация, что контракт рассчитан до 2026 года, а также возможно его продление на 2027-й при выполнении гонщиком определённых условий.

Недавно Джордж Расселл косвенно подтвердил данные сведения. Пилот отметил, что не сомневается в выполнении всех требований, необходимых для продолжения карьеры в составе Mercedes.

«В принципе, если ты достигаешь определённых показателей, то с тобой продолжают сотрудничество. В следующем году я продолжу выступать за команду», — рассказал Расселл.

Он также добавил, что сейчас не может раскрывать дополнительные подробности контракта, однако подчеркнул: соглашение заключено на несколько лет. По словам гонщика, в подобных документах часто предусматривается возможность продолжения сотрудничества даже при недостижении некоторых показателей, но Расселл выразил уверенность, что в его случае нужные результаты будут достигнуты.