Интересная цитата из мира гоночной индустрии.

Гонщик Джордж Расселл не остался в стороне и высказал свои резкие замечания в адрес коллеги Макса Ферстаппена после инцидента на трассе в Барселоне. Напомним, что голландец ударился в машину Расселла, не вернув позицию, как было ожидаемо.

«Я был так же удивлен, как и вы. Я видел подобные маневры в виртуальных гонках и на картинге, но никогда в Формуле 1», - отметил Расселл, выразив свое недоумение по поводу произошедшего.

Джордж финишировал четвертым, в то время как Макс Ферстаппен оказался лишь десятым. Исполнительный директор команды Williams подчеркнул, что не понимает мотивов голландского гонщика, назвав произошедшее неожиданным и преднамеренным действием.

«Стоило ли показать Ферстаппену черный флаг? Не мне об этом судить. Я не хочу думать об этом, у нас есть свои проблемы, которые нужно решать. Мы пытаемся сделать нашу машину быстрее», - подчеркнул Расселл, оставляя решение вопроса о преднамеренности действий гонщика на усмотрение стюардов.

Гонщик Williams также отметил, что Макс Ферстаппен, несомненно, талантлив и вызывает восхищение у многих поклонников автоспорта. Однако по его мнению, подобные инциденты на трассе совершенно неуместны и не приносят пользы ни ему самому, ни другим участникам гонки».