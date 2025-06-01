Главная Новости Джордж Расселл Интересная цитата из мира гоночной индустрии.
Новости

Интересная цитата из мира гоночной индустрии.

Джордж Расселл резко критикует Макса Ферстаппена после инцидента в Барселоне: "Не понимаю, что его двигало". Расселл выразил удивление и недоумение по поводу поведения голландского гонщика во время гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2025, 18:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик Джордж Расселл не остался в стороне и высказал свои резкие замечания в адрес коллеги Макса Ферстаппена после инцидента на трассе в Барселоне. Напомним, что голландец ударился в машину Расселла, не вернув позицию, как было ожидаемо.

«Я был так же удивлен, как и вы. Я видел подобные маневры в виртуальных гонках и на картинге, но никогда в Формуле 1», - отметил Расселл, выразив свое недоумение по поводу произошедшего.

Джордж финишировал четвертым, в то время как Макс Ферстаппен оказался лишь десятым. Исполнительный директор команды Williams подчеркнул, что не понимает мотивов голландского гонщика, назвав произошедшее неожиданным и преднамеренным действием.

«Стоило ли показать Ферстаппену черный флаг? Не мне об этом судить. Я не хочу думать об этом, у нас есть свои проблемы, которые нужно решать. Мы пытаемся сделать нашу машину быстрее», - подчеркнул Расселл, оставляя решение вопроса о преднамеренности действий гонщика на усмотрение стюардов.

Гонщик Williams также отметил, что Макс Ферстаппен, несомненно, талантлив и вызывает восхищение у многих поклонников автоспорта. Однако по его мнению, подобные инциденты на трассе совершенно неуместны и не приносят пользы ни ему самому, ни другим участникам гонки».

Источник

Джордж Расселл (103)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация