Расселл: «Я бы захотел вернуться на Гран При на Нюрбургринге»

На этой неделе Джордж Расселл принял участие в тестовых заездах шин Pirelli, которые проходили на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Пилот отметил, что остался под большим впечатлением от немецкого автодрома. Расселл признался, что всегда испытывал особую симпатию к Нюрбургрингу, а возможность проехать несколько кругов по Нордшляйфе стала для него дополнительным ярким моментом.

«Мне очень понравилось. Мне всегда нравился Нюрбургринг, я люблю эту трассу. Кроме того, я проехал несколько кругов по Нордшляйфе – это тоже было здорово.

Легендарная традиционная трасса старой школы. Я бы с удовольствием вернулся сюда на Гран При. Сейчас в календаре нет этапов в Германии, но я выступаю за Mercedes и хотел бы приехать сюда с командой не на тесты, а на этап. Было бы неплохо вернуть в календарь одну из немецких трасс».

В настоящее время немецкие автодромы отсутствуют в календаре Формулы 1, однако Расселл выразил надежду, что одна из трасс Германии вновь появится среди этапов чемпионата, и он сможет выступить здесь вместе с Mercedes уже в рамках Гран При.