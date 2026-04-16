Расселл: «Я бы захотел вернуться на Гран При на Нюрбургринге»

Джордж Расселл выразил желание вернуть Гран При Германии на легендарную трассу Нюрбургринг, отметив важность этапа для Mercedes и Формулы 1.
Демид Поршнев
16.04.2026, 14:11·2 мин
На этой неделе Джордж Расселл принял участие в тестовых заездах шин Pirelli, которые проходили на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Пилот отметил, что остался под большим впечатлением от немецкого автодрома. Расселл признался, что всегда испытывал особую симпатию к Нюрбургрингу, а возможность проехать несколько кругов по Нордшляйфе стала для него дополнительным ярким моментом.

«Мне очень понравилось. Мне всегда нравился Нюрбургринг, я люблю эту трассу. Кроме того, я проехал несколько кругов по Нордшляйфе – это тоже было здорово.

Легендарная традиционная трасса старой школы. Я бы с удовольствием вернулся сюда на Гран При. Сейчас в календаре нет этапов в Германии, но я выступаю за Mercedes и хотел бы приехать сюда с командой не на тесты, а на этап. Было бы неплохо вернуть в календарь одну из немецких трасс».

В настоящее время немецкие автодромы отсутствуют в календаре Формулы 1, однако Расселл выразил надежду, что одна из трасс Германии вновь появится среди этапов чемпионата, и он сможет выступить здесь вместе с Mercedes уже в рамках Гран При.

