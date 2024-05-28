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Обязательно использовать в Монако только софтовые шины, - говорит Расселл.

Во время первого круга гонки в Монако красные флаги полностью изменили картину соревнования. Гонщики, выбравшие шины Hard и Medium, могли спокойно пройти всю трассу, снизив скорость, чтобы избежать неприятностей, и лишив гонку интриги.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.05.2024, 15:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время первого круга гонки в Монако красные флаги полностью изменили картину соревнования. Гонщики, выбравшие шины Hard и Medium, могли спокойно пройти всю трассу, снизив скорость, чтобы избежать неприятностей, и лишив гонку интриги.

Пилот команды Mercedes, Джордж Расселл, высказал мнение, что для внесения интереса в гонку необходимо внести изменения в правила. По его мнению, это можно сделать, не потратив дополнительные средства на модификацию трассы.

Джордж Расселл подчеркнул: «Шины модели Soft не способны продержать всю гонку. Следует пересмотреть правила и в Монако разрешить использовать исключительно их. Это заставит кого-то сделать две остановки на пит-стопе, в то время как другие попытаются обойтись одной, что сразу же добавит напряжения и интереса в гонке».

Источник

Джордж Расселл (26)

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