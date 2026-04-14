Расселл: "У нас есть идеи по решению проблемы со стартами"
Гонщики Mercedes объяснили причины потерь позиций на старте Формулы 1 2026 и рассказали о мерах команды по решению проблем на апрельском перерыве.
Демид Поршнев
14.04.2026, 19:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Гонщики Mercedes в начале сезона 2026 года столкнулись с повторяющимися трудностями на старте гонок. В первых трёх этапах команда регулярно теряла позиции сразу после старта, что привлекло внимание специалистов и болельщиков.

Джордж Расселл, который сегодня участвовал в тестах шин Pirelli на трассе Нюрбургринг, прокомментировал ситуацию. По его словам, инженеры команды уже выявили причины, по которым он и его напарник теряют позиции на старте. Сейчас в Mercedes активно работают над решением этой проблемы в период апрельского перерыва.

«За кулисами ведётся масштабная работа, и это характерно для любого профессионального спорта — зрители зачастую не замечают этого», — отметил Расселл. Он добавил, что сегодня команда воспользовалась возможностью провести тесты, а в ближайшие дни запланирован съёмочный день.

Пилот подчеркнул, что значительное время он посвящает работе на симуляторе, а инженеры продолжают анализировать данные, собранные на первых трёх этапах чемпионата. Впереди у Mercedes два гоночных уик-энда со спринтерскими гонками в Майами и Монреале, и команда продолжает работать с полной самоотдачей.

Расселл добавил, что во время тестов Pirelli команде не разрешается проводить дополнительные тренировки, не связанные с испытаниями шин, например, отрабатывать старты. Тем не менее, в таких условиях находятся все команды, и Mercedes продолжает анализировать собранную информацию за пределами трассы.

Пилот отметил, что возможности для дополнительных тренировок в Формуле 1 сильно ограничены регламентом. «Нам бы хотелось провести гораздо больше тренировок на старте, но такие правила. Тем не менее, у нас есть идеи по поводу того, что именно идёт не так, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем решить эту проблему», — сообщил Джордж Расселл.

Источник

Джордж Расселл (237)McLaren (662)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация