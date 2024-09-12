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Расселл: Титул очень сильно зависит от Макса.

В борьбе за титул чемпиона мира по автогонкам в формуле-1 Ландо Норрис имеет неплохие шансы, несмотря на то, что от лидера Макса Ферстаппена он отстаёт на 62 очка за восемь этапов до завершения сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В борьбе за титул чемпиона мира по автогонкам в формуле-1 Ландо Норрис имеет неплохие шансы, несмотря на то, что от лидера Макса Ферстаппена он отстаёт на 62 очка за восемь этапов до завершения сезона. Мнение о возможных перспективах Норриса высказал гонщик команды Mercedes - Джордж Расселл.

Пилот команды McLaren Ландо Норрис полон решимости и уверенности: "Конечно, Ландо может выиграть титул. Нет никаких сомнений в том, что у McLaren сейчас самая быстрая машина. Если вспомнить последние шесть или семь гонок, то они, вероятно, могли выиграть каждую из них".

Норрис демонстрирует отличное пилотирование, а также наличие опоры со стороны своей команды. Однако Джордж Расселл полагает, что исход борьбы в большей степени зависит от выступлений гонщика Red Bull Racing. "Если он сможет финишировать вторым и третьим, то Ландо будет очень сложно. Однако если Макс продолжит финишировать пятым, шестым и седьмым, то Норрис очень быстро сократит отставание. Но я уверен, что Ландо и McLaren выиграют ещё не одну гонку до конца сезона", - отметил гонщик Mercedes.

Источник

Ландо Норрис (66)McLaren (152)Джордж Расселл (54)Mercedes (188)

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