Расселл: Титул очень сильно зависит от Макса.

В борьбе за титул чемпиона мира по автогонкам в формуле-1 Ландо Норрис имеет неплохие шансы, несмотря на то, что от лидера Макса Ферстаппена он отстаёт на 62 очка за восемь этапов до завершения сезона. Мнение о возможных перспективах Норриса высказал гонщик команды Mercedes - Джордж Расселл.

Пилот команды McLaren Ландо Норрис полон решимости и уверенности: "Конечно, Ландо может выиграть титул. Нет никаких сомнений в том, что у McLaren сейчас самая быстрая машина. Если вспомнить последние шесть или семь гонок, то они, вероятно, могли выиграть каждую из них".

Норрис демонстрирует отличное пилотирование, а также наличие опоры со стороны своей команды. Однако Джордж Расселл полагает, что исход борьбы в большей степени зависит от выступлений гонщика Red Bull Racing. "Если он сможет финишировать вторым и третьим, то Ландо будет очень сложно. Однако если Макс продолжит финишировать пятым, шестым и седьмым, то Норрис очень быстро сократит отставание. Но я уверен, что Ландо и McLaren выиграют ещё не одну гонку до конца сезона", - отметил гонщик Mercedes.