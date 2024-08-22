Главная Новости Mercedes Расселл: Мы стремимся к победам, и это наша цель
Новости

Расселл: Мы стремимся к победам, и это наша цель

Гонщик Джордж Расселл выразил мнение, что дисквалификация Mercedes в Спа стала бы серьезным ударом, если бы команда боролась за победу в чемпионате мира.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.08.2024, 17:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик Джордж Расселл выразил мнение, что дисквалификация Mercedes в Спа стала бы серьезным ударом, если бы команда боролась за победу в чемпионате мира. Согласно его словам, в перерыве между гонками мысли вернулись к техническим аспектам и стрессу, связанному с давлением в шинах.

Джордж Расселл признал, что неудачи в Спа были следствием нескольких факторов, и потерянные очки оказались выше ожиданий. Он добавил, что хоть команда пока далека от борьбы за титул, они ставят перед собой серьезные цели.

Несмотря на улучшения Mercedes, Расселл отметил, что McLaren и Red Bull продолжают быть конкурентоспособными. Он подчеркнул важность того, чтобы команда сосредотачивалась на улучшении машины и достижении новых побед.

Также гонщика попросили прокомментировать назначение Питера «Боно» Боннингтона главным гоночным инженером Mercedes. Расселл выразил уверенность в опыте и успехах Боно и считает его пребывание в команде хорошей новостью.

Джордж Расселл отметил, что ходили слухи о возможном переходе Боно в Ferrari, однако для него лично важно, что опытный специалист будет активно участвовать в работе команды Mercedes, что, по мнению гонщика, будет только на пользу всему коллективу.

Источник

Джордж Расселл (49)Mercedes (167)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация