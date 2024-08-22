Расселл: Мы стремимся к победам, и это наша цель

Гонщик Джордж Расселл выразил мнение, что дисквалификация Mercedes в Спа стала бы серьезным ударом, если бы команда боролась за победу в чемпионате мира. Согласно его словам, в перерыве между гонками мысли вернулись к техническим аспектам и стрессу, связанному с давлением в шинах.

Джордж Расселл признал, что неудачи в Спа были следствием нескольких факторов, и потерянные очки оказались выше ожиданий. Он добавил, что хоть команда пока далека от борьбы за титул, они ставят перед собой серьезные цели.

Несмотря на улучшения Mercedes, Расселл отметил, что McLaren и Red Bull продолжают быть конкурентоспособными. Он подчеркнул важность того, чтобы команда сосредотачивалась на улучшении машины и достижении новых побед.

Также гонщика попросили прокомментировать назначение Питера «Боно» Боннингтона главным гоночным инженером Mercedes. Расселл выразил уверенность в опыте и успехах Боно и считает его пребывание в команде хорошей новостью.

Джордж Расселл отметил, что ходили слухи о возможном переходе Боно в Ferrari, однако для него лично важно, что опытный специалист будет активно участвовать в работе команды Mercedes, что, по мнению гонщика, будет только на пользу всему коллективу.