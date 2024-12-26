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Иметь возможность вдохновлять молодое поколение - безусловное удовольствие.

Джордж Расселл делится уроком, полученным от Льюиса Хэмилтона: "Правильно использовать свой авторитет, вдохновлять миллионы и влиять на молодое поколение."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.12.2024, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл высоко оценил Льюиса Хэмилтона не только как выдающегося гонщика, но и как образец для подражания. Молодой гонщик отметил, что Хэмилтон показывает, как использовать свое влияние для достижения более глобальных целей, чем просто спортивные победы.

Расселл поделился: «Я почерпнул уроки у Льюиса, осознав, что у каждого из нас есть свой авторитет, который необходимо использовать ответственно». Он вспомнил детство, когда равнялся на Хэмилтона, подчеркнув, что сегодня многие дети берут пример именно с него. Расселл говорит, что чувствует ответственность за свои поступки, так как они могут вдохновить миллионы людей, и это имеет большое значение для него.

Молодой гонщик рассказал: «Мне довелось увидеть, как мои маленькие племянники и племянницы следят за событиями в автоспорте через социальные сети. Особенно важно осознавать, что даже сын руководителя команды и его друзья смотрят на нас с восхищением. Мы стали для них примером, и нам следует использовать это влияние мудро».

Источник

Льюис Хэмилтон (125)Джордж Расселл (78)

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