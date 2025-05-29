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Расселл: Я устал от того, что Алекс ведет автомобиль как бабушка

Джордж Расселл обогнал Элбона за пределами трассы в Монако, получив штраф, но считает, что иначе финишировал бы еще ниже. Гонщик Mercedes оценил свою производительность на гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл был оштрафован за нарушение правил во время Гран При Монако. Пилоту Williams было вынесено штрафное проезду по пит-лейн из-за срезки шиканы и обгона другого гонщика за пределами трассы. Стюарды приняли решение наказать Расселла за обгон Алекса Элбона, который умышленно замедлялся, чтобы помочь своему напарнику.

Расселл, хоть и не заработал очков, считает, что его место могло быть ниже одиннадцатого, если бы не рискнул обогнать Элбона. Гонщик команды Mercedes обратил внимание на то, что благодаря данному маневру он смог провести пит-стоп и вернуться в гонку, что в конечном итоге помогло ему финишировать выше.

Сам Расселл отметил, что уик-энд в Монако не задался для его команды, поскольку результаты были далеки от идеальных. Пилот подчеркнул, что за финиш на одиннадцатом месте полагаются такие же очки, как за двадцатое место.

«Я просто хотел насладиться гонкой в Монако. После всего этого я хочу отметить, что насладился последними 25 кругами гонки. Это вовсе не значит, что я становлюсь новым гонщиком-провокатором, который игнорирует правила. Меня просто утомило видеть, как Элбон ездит, как будто за рулём бабушка», - прокомментировал Расселл.

Источник

Джордж Расселл (102)Mercedes (313)

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