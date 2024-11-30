Главная Новости Mercedes Джордж Расселл: Ланса Сторн коробил меня, отдавая ДРС Окону.
Новости

Джордж Расселл: Ланса Сторн коробил меня, отдавая ДРС Окону.

Джордж Расселл показал второе время в квалификации Гран При Катара, однако уступил лидерство Оскару Пиастри.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.11.2024, 18:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Джордж Расселл показал второе время в квалификации Гран При Катара, однако уступил лидерство Оскару Пиастри. На протяжении всех 19 кругов гонщик из команды Mercedes пытался догнать соперника, однако Пиастри умело использовал DRS за спиной своего напарника и не дал Расселлу обойти себя.

«Несколько раз на старте мы очень близко находились с Оскаром. Меня раздражало, что на каждом круге Ландо давал возможность Пиастри использовать DRS», - отметил Джордж Расселл.

«Я понимаю, почему они так поступили, но ведь когда ты борешься, ты хочешь устроить захватывающую гонку для зрителей. Но им это удалось довольно успешно. Тем не менее, у меня третье место, и впереди важная квалификация».

Гонщик Mercedes также отметил, что у Ландо Норриса был отличный темп, в то время как у Оскара Пиастри возникли некоторые проблемы. «Было бы здорово иметь возможность прямого соперничества с Норрисом, чтобы оценить его истинный темп», - добавил Расселл.

Источник

Джордж Расселл (73)Mercedes (251)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация