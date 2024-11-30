Джордж Расселл: Ланса Сторн коробил меня, отдавая ДРС Окону.

Джордж Расселл показал второе время в квалификации Гран При Катара, однако уступил лидерство Оскару Пиастри. На протяжении всех 19 кругов гонщик из команды Mercedes пытался догнать соперника, однако Пиастри умело использовал DRS за спиной своего напарника и не дал Расселлу обойти себя.

«Несколько раз на старте мы очень близко находились с Оскаром. Меня раздражало, что на каждом круге Ландо давал возможность Пиастри использовать DRS», - отметил Джордж Расселл.

«Я понимаю, почему они так поступили, но ведь когда ты борешься, ты хочешь устроить захватывающую гонку для зрителей. Но им это удалось довольно успешно. Тем не менее, у меня третье место, и впереди важная квалификация».

Гонщик Mercedes также отметил, что у Ландо Норриса был отличный темп, в то время как у Оскара Пиастри возникли некоторые проблемы. «Было бы здорово иметь возможность прямого соперничества с Норрисом, чтобы оценить его истинный темп», - добавил Расселл.