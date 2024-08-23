Расселл остается в лидерах после второй тренировки

В Зандфорте вторая часть свободных заездов началась при ясной и сухой погоде. Температура воздуха составляла +22С, а на трассе было уже +31С.

В пятницу дождь и ветер отступили, чтобы вернуться в полную силу в субботу. Утренняя погода позволила командам почувствовать себя увереннее, но не обошлось и без инцидентов на трассе.

Гонщики начали с длинных серий на Hard и Medium, затем переключились на Soft, искали оптимальные настройки для квалификации, которая в Зандфорте играет ключевую роль.

Сессию временно прервали красные флаги после выезда машины Хюлкенберга за пределы трассы, но после быстрой эвакуации гонщики продолжили тренировку. Лучшее время на Medium установил Хэмилтон - 1:11.833.

На 16-й минуте сессии Джордж Расселл на Mercedes показал отличное время - 1:10.702 на шинах Soft, обойдя на шесть сотых Оскара Пиастри из McLaren.

Первая часть свободных заездов в Зандфорте началась под тучами и с ветром, трасса была всё еще влажной. У публики на трибунах было прохладно, но это не помешало гонщикам начать тренировки.

Метеорологическая служба объявила о «желтом уровне» погодной опасности из-за приближающегося шторма «Лиллиан». В первой сессии Роберт Шварцман сменил Валттери Боттаса за рулём машины.

Первые выезды на трассу были на шинах для дождя, но условия быстро улучшились, и гонщики вернулись на промежуточные. Лучшее время на Soft показал Ландо Норрис на McLaren - 1:12.322.