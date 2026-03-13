Расселл показал лучшее время в единственной тренировке

В Шанхае сегодня установилась ясная и сухая погода: температура воздуха держалась на уровне +12…14°C, а асфальт прогрелся с +14 до +27°C. Второй Гран При Китая после изменений в регламенте стал первым этапом сезона, где был реализован формат с субботним спринтом. У команд была лишь одна тренировка, поэтому пилоты сразу выехали на трассу, чтобы успеть выполнить максимально возможный объем работы. Для сбора большего количества данных многие коллективы разделили свои программы между гонщиками.

Компания Pirelli по традиции привезла в Китай три типа шин средней жесткости — составы С2, С3 и C4, которые были назначены на роли Hard, Medium и Soft соответственно. Несмотря на прохладное утро, солнечная погода способствовала быстрому прогреву поверхности трассы.

В начале тренировочной сессии большинство участников выбрали комплект Medium, однако в команде Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сразу установили Soft, поскольку не планировали проезжать длинные серии из-за опасений по вибрациям. Алонсо не завершил свой первый круг и вернулся в боксы, но затем вновь появился на треке.

Франко Колапинто развернуло уже на первом круге — он вылетел за пределы трассы, однако быстро вернулся без повреждений. Льюис Хэмилтон и Габриэле Бортолето допустили блокировки при торможении и также оказались вне траектории, но продолжили движение. Карлос Сайнс вынужден был заехать в боксы из-за технических проблем.

На последнем повороте между Хэмилтоном и Ландо Норрисом завязалась борьба, что привлекло внимание стюардов, однако инцидент не получил дальнейшего развития и наказаний не последовало.

На десятой минуте тренировки был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC) — маршалы убирали обломки с прямой. Позже VSC был объявлен повторно: Арвид Линдблад остановился за пределами трассы в 14-м повороте. Из-за облака дыма, выпущенного силовой установкой, новичок сезона не смог продолжить участие в тренировке.

Оскар Пиастри и Исам Хаджар также выезжали за пределы трассы, а Франко Колапинто остановился на пит-лейн, но вскоре механики вернули его машину к жизни. После короткой задержки он смог продолжить работу.

За 15 минут до конца сессии пилоты начали переходить на комплект Soft. Джордж Расселл на быстром круге показал значительный отрыв от остальных, оказавшись быстрее ближайших конкурентов на семь десятых секунды.

В заключительные минуты Шарль Леклер вылетел в гравий на выходе из последнего поворота, а Оливер Берман развернулся при торможении, но обошлось без повреждений техники.

Лучший результат сегодняшней тренировки показал Джордж Расселл, продемонстрировав время круга 1:32.741. Его напарник Кими Антонелли отстал всего на десятую секунды, а остальные пилоты уступили более полусекунды лидеру.

Результаты пятничной тренировки