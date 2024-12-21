Расселл: Мнение Антонелли будет учитываться командой

В следующем сезоне в команде Mercedes появится новое лицо - Андреа Кими Антонелли. Этому 18-летнему гонщику из Италии ещё предстоит освоить нюансы модернизации болида, но его будущий напарник, Джордж Расселл, уверен, что мнение Кими будет иметь значение для инженеров команды.

Джордж Расселл поделился: "В большинстве гоночных коллективов Формулы 1 трудится около тысячи специалистов, работающих над созданием автомобиля, который будет управляться всего двумя гонщиками. Когда мы сотрудничали с Льюисом, его мнение не весило больше моего. Команда воспринимала нас обоих с одинаковым вниманием, поскольку каждое наше слово было важным".

"Такой же принцип будет действовать и в следующем сезоне. Андреа - новичок, у него свежий взгляд на вещи. Я уверен, что он принесет в команду множество инновационных идей".

"Да, у меня больше опыта, но наши голоса будут иметь одинаковый вес. Мы оба внесем свой вклад в развитие болида, точно так же, как это делали Льюис и я", - заключил Расселл.