Главная Новости Mercedes Расселл: Мнение Антонелли будет учитываться командой
Новости

Расселл: Мнение Антонелли будет учитываться командой

Молодой гонщик присоединится к команде Mercedes в следующем сезоне F1, и партнер считает его мнение важным. Дуэт Расселла и Антонелли обещает интересные идеи для развития болида.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.12.2024, 18:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В следующем сезоне в команде Mercedes появится новое лицо - Андреа Кими Антонелли. Этому 18-летнему гонщику из Италии ещё предстоит освоить нюансы модернизации болида, но его будущий напарник, Джордж Расселл, уверен, что мнение Кими будет иметь значение для инженеров команды.

Джордж Расселл поделился: "В большинстве гоночных коллективов Формулы 1 трудится около тысячи специалистов, работающих над созданием автомобиля, который будет управляться всего двумя гонщиками. Когда мы сотрудничали с Льюисом, его мнение не весило больше моего. Команда воспринимала нас обоих с одинаковым вниманием, поскольку каждое наше слово было важным".

"Такой же принцип будет действовать и в следующем сезоне. Андреа - новичок, у него свежий взгляд на вещи. Я уверен, что он принесет в команду множество инновационных идей".

"Да, у меня больше опыта, но наши голоса будут иметь одинаковый вес. Мы оба внесем свой вклад в развитие болида, точно так же, как это делали Льюис и я", - заключил Расселл.

Источник

Джордж Расселл (77)Mercedes (266)Андреа Кими Антонелли (32)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация