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Расселл продемонстрировал наивысшую скорость в ходе третьей тренировки.

В Гран-при Вегаса погода подарила атмосферу с переменным успехом. Температура воздуха составляла +15°C, а покрытие трассы держалось на уровне +17...16°C. Первая тренировка оставила гонщиков недовольными, ведь асфальт был грязным и скользким.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.11.2024, 06:52·3 мин
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Фото: F1news.ru

В Гран-при Вегаса погода подарила атмосферу с переменным успехом. Температура воздуха составляла +15°C, а покрытие трассы держалось на уровне +17...16°C. Первая тренировка оставила гонщиков недовольными, ведь асфальт был грязным и скользким.

К утру второй сессии сцепление немного улучшилось, благодаря появлению слоя отработанной резины. Тем не менее, во время третьего выезда на трассе снова возникли проблемы: машины скользили, а резина долго не приходила в оптимальную температуру.

Ситуацию усугубляло тёплое время суток - механики от Williams носились в куртках, несмотря на самочувствие гонщиков. Элбон из той же команды восстановил свою машину после поломки, но не все вышли на трек сразу после открытия трассы.

После короткого перерыва многие гонщики перешли на использование софтовых шин, с которыми им не везло вчера. Норрис немного ошибся на торможении, но продолжил движение, в отличие от Ферстаппена, который пожаловался на непослушную машину и решил вернуться в боксы.

После технического вмешательства механиков на треке, Макс сумел установить лучшее время - 1:34.137. Однако вскоре его результаты превзошли Сайнс, Пиастри, Норрис и Расселл.

На 44-й минуте тренировку пришлось приостановить из-за поломки машины Стролла, которая заблокировала двигатель между 12 и 13 поворотами. Её пришлось эвакуировать с трассы.

Для участников сессии немало напряженных моментов - красные флаги привели к остановке тренировки, а светофор на пит-лейне загорелся зеленым лишь за минуту до окончания. Все выбрались на трассу, кроме Переса, которому не хватило времени. Его машину пришлось толкать обратно в боксы.

При подведении итогов тренировки первенство досталось Джорджу Расселлу, показавшему время 1:33.570.

Третья часть свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Д.РасселлMercedes1:33.570-18
2. О.ПиастриMcLaren1:33.785+0.21514
3. К.СайнсFerrari1:33.918+0.34816
4. Л.НоррисMcLaren1:34.008+0.43814
5. М.ФерстаппенRed Bull1:34.137+0.56717
6. Л.ХэмилтонMercedes1:34.341+0.77117
7. А.ЭлбонWilliams1:34.407+0.83715
8. Ф.КолапинтоWilliams1:34.723+1.15315
9. К. МагнуссенHaas1:34.883+1.31313
10. П.ГаслиAlpine1:34.905+1.33515
11. Н.ХюлкенбергHaas1:34.908+1.33815
12. Ш.ЛеклерFerrari1:34.941+1.37115
13. C.ПересRed Bull1:35.061+1.49119
14. Э.ОконAlpine1:35.460+1.89014
15. Ф.АлонсоAston Martin1:35.938+2.36816
16. Ю.ЦунодаRB1:36.215+2.64518
17. В.БоттасSauber1:36.412+2.84214
18. Л.ЛоусонRB1:36.544+2.97418
19. Л.СтроллAston Martin1:36.950+3.38013
20. Г.ЧжоуSauber1:36.988+3.41816

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