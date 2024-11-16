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Раскрыты сроки выхода первых гибридных Zeekr

Zeekr, премиальный электромобильный бренд Geely, готовит к выходу свою первую гибридную модель. Ее премьера состоится в следующем году на Шанхайском автосалоне, сообщил генеральный директор Zeekr в ходе телефонной пресс-конференции.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
16.11.2024, 13:16·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Глава Zeekr рассказал, что компания разрабатывает новую электрогибридную технологию, которая будет использоваться в больших внедорожниках и минивэнах. Первые гибридные модели Zeekr на новой платформе дебютируют на Шанхайском автосалоне в апреле следующего года, а запуск продаж ожидается во второй половине того же года. Правда, что это будут за автомобили, еще предстоит выяснить.

Напомним, впервые об интересе к гибридным автомобилям в Zeekr объявили еще в августе 2024 года. Тогда сообщалось, что начать марка планирует с выпуска флагманского внедорожника с новой гибридной системой. Затем в сентябре в Сеть утекли первые шпионские снимки гибридного Zeekr 001, который внешне ничем не отличается от дебютировавшей в начале года полностью электрической модели.

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