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Дизайн и технические особенности лифтбека Hongqi H6: подробности раскрыты

Hongqi готовит к запуску в России премиум-лифтбек H6: узнайте о дизайне, технических характеристиках и особенностях новинки! Ключевые моменты и особенности в одной статье.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 15:43·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Hongqi планирует выпустить на российский рынок новый бизнес-класс - лифтбек H6.

Автомобиль прошел сертификацию в России и получил все необходимые документы для продажи до конца второго квартала 2025 года.

Габариты лифтбека внушительны: длина составляет 4 990 мм, ширина - 1 876 мм, высота - 1450 мм, а колесная база - 2 920 мм.

Дизайн автомобиля разрабатывался иностранными специалистами, в числе которых бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Изящные пропорции и спортивный силуэт делают Hongqi H6 по-настоящему внушительным автомобилем.

Большое внимание уделено внешнему виду: массивная радиаторная решетка и светодиодная оптика создают неповторимый стиль.

Внутри автомобиля стоят спортивные сиденья с боковой поддержкой и функцией массажа для водителя.

Приборная панель оснащена 12,6-дюймовым дисплеем с русифицированным интерфейсом, что делает управление автомобилем максимально удобным.

Hongqi H6 будет представлен на российском рынке с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

С таким агрегатом лифтбек способен разгоняться до 100 км/ч за менее чем 7 секунд.

Автомобиль получит полностью независимую подвеску и 4 режима вождения на выбор.

Безопасность также не обделена вниманием: в Hongqi H6 предусмотрено 9 подушек безопасности и целый комплекс интеллектуальных ассистентов.

Системы помощи водителю включают контроль слепых зон, удержание в полосе и предотвращение столкновений на перекрестках.

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