Новые модели Oting для России: удивительное сочетание комфорта и функциональности

В России появятся две новые модели от бренда Oting - крупноразмерный внедорожник и компактный кроссовер. По информации источника из авторитейла, новинки будут построены на базе популярных моделей Nissan Patrol и Qashqai. Представители Oting пока не подтвердили эту информацию, но также не опровергли, обещая раскрыть детали ближе к началу продаж в 2025 году.

Напомним, что Oting дебютировал на российском рынке в феврале этого года с внедорожником "Паладин", основанным на платформе Nissan Terra. В октябре была представлена новая модель - пикап Oting Palasso с жестким верхом, построенный на базе Nissan Navara. Начало продаж этой модели запланировано на первый квартал 2025 года.