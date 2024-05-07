Новинки Great Wall для российского рынка: что представила компания

Китайский автопроизводитель Great Wall готовится к выпуску ряда новинок для отечественного авторынка, которые будут представлены до конца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев в беседе с изданием «Газета.Ru».

«До конца года мы планируем представить еще две модели в рамках линейки Wey. Мы уверены, что заинтересованность потребителей к этому бренду будет продолжать расти со введением новых моделей. К концу текущего года модельный ряд Wey будет состоять из трех автомобилей», — отметил Андрей Акифьев.

Одной из обещанных новинок будет гибридный автомобиль Wey 07, предназначенный для конкуренции с Lixiang/Li Auto L9. Второй новинкой, скорее всего, станет минивэн.

Помимо новых моделей под брендом Wey, на российском рынке появятся и другие новинки от Great Wall. Среди них — внедорожник Haval H9 второго поколения, который был представлен на Пекинском автосалоне, а также Haval H3, цены на который уже анонсированы, и Tank 700 Hi4T, который будет доступен в России как с обычным бензиновым трехлитровым двигателем, так и с гибридной силовой установкой.

Ранее информационный ресурс «Автоновости дня» опубликовал список самых доступных китайских кроссоверов на территории России. В этот рейтинг вошло пять моделей, включая два автомобиля Haval.