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Динамика, оснащение и цена базовой версии Lada Iskra: что известно?

Блогер KhaDm раскрыл детали Lada Iskra: от цены и технических характеристик до комплектаций и новых двигателей. Новый седан от Lada обещает много функций и надёжную защиту от коррозии.
РедакцияР
Редакция
05.01.2025, 08:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Тольяттинский блогер KhaDm поделился интересной информацией о новой бюджетной модели Lada Iskra, которая задумывается как замена для популярной «Гранты».

Согласно заводской документации, базовая модель «Искры» будет оснащена 1,6-литровым двигателем с мощностью 90 лошадиных сил. В паре с ним будет установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач. Для разгона с нуля до 100 км/ч седану, вес которого составит 1,1 тонну, потребуется 11,8 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 184 км/ч.

В городских условиях Lada Iskra будет потреблять 9 литров бензина на 100 километров. На трассе расход топлива снизится до 6-7 литров. Технически новый седан будет схож с моделью «Гранта», однако оснащение «Искры» будет более разнообразным.

Среди опций будут представлены системы контроля стабильности (ESP) и антиблокировочного тормоза (ABS), две подушки безопасности, электроусилитель руля, а также светодиодные дневные ходовые огни. Базовая версия автомобиля будет оценена в 1,2 миллиона рублей (предполагается, что большинство машин будет продано по госзакупкам). Для частных клиентов будут доступны более комплектные варианты с кондиционером и подогревом передних сидений, стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Вариант с 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и китайской 6-ступенчатой механической коробкой WLY будет предлагаться по цене от 1,35 миллиона рублей.

В долгосрочной перспективе на рынке появится модель Lada Iskra с 1,6-литровым двигателем и китайским вариатором. Машина будет дополнена противотуманными фарами, мультифункциональным рулевым колесом, передними боковыми подушками безопасности, системой парковки "по кругу", мультимедийной системой с сервисами от Яндекса, камерой заднего вида, подогревом задних сидений и руля, климат-контролем и другими опциями. Цена на топовую версию седана составит 1,6 миллиона рублей, а кроссоверы, вероятно, будут стоить еще дороже.

 

Фото: Carsweek.ru

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