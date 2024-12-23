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Оснащение нового корейского кроссовера Torres от KGM для России: что ждать?

KGM Torres: новый кроссовер с вариантами исполнения и современными технологиями. Выбор привода, мощный двигатель и безопасность. Автомобиль уже в продаже в России.
РедакцияР
Редакция
23.12.2024, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В начале 2025 года на российском рынке появится новый кроссовер KGM Torres, об этом заявил официальный дистрибьютор марки. Покупателям будет предложено три варианта комплектации, с возможностью выбора типа привода. В базовой версии City автомобиль будет оснащен передним приводом. В модификации Dream - предлагается выбор между передним или полным приводом. В самой продвинутой версии Icon автомобиль будет доступен только с полным приводом.

KGM Torres будет оснащаться 1,5-литровым 163-сильным двигателем, который будет работать в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. В самой дорогой комплектации кроссовер получит 8 подушек безопасности, современные системы активной безопасности, виртуальную приборную панель и мультимедийную систему (обе с диагональю 12 дюймов), кресла с подогревом, бесключевой доступ, подогрев руля и зеркал и многое другое.

На данный момент в России уже можно приобрести кроссовер KGM Torres с символическим пробегом около 30 километров. Цена такого полноприводного автомобиля 2024 года выпуска составляет 5,19 миллиона.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на российском рынке уже доступен к приобретению новый внедорожник Nissan Patrol 2024 года выпуска по цене 14 миллионов рублей.

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Кроссовер (346)

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