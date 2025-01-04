Обнаружена секретная опция автомобиля, которая может препятствовать его продаже

Установка автозапуска двигателя в автомобиле серьезно влияет на продажу на вторичном рынке, особенно в случае дорогих машин. Как сообщил директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

"Дорогие машины с пробегом часто застраховывают по каско. Автозапуск увеличивает стоимость полиса, и страховая компания может отказать в обслуживании такого автомобиля. Потенциальные покупатели BMW, Mercedes-Benz, Audi или Lexus могут отказаться от приобретения из-за наличия дополнительного брелока автозапуска, который «ухудшает общий вид машины», — пояснил Александр Губанов.

Согласно эксперту, покупатели премиальных автомобилей обычно не приветствуют никаких изменений после заводских настроек. В то время как те, кто смотрит на более доступные автомобили до миллиона рублей, скорее всего, не обратят внимание на наличие автозапуска, так как для них важнее состояние транспортного средства.

Губанов также отметил, что заводские системы автозапуска, установленные без изменения оригинальных настроек противоугонной системы, могут улучшить привлекательность автомобиля на вторичном рынке и увеличить его стоимость на 5-7%.

"Особую ценность представляют современные телематические системы с возможностью управления через мобильное приложение. Они позволяют запустить двигатель из любой точки при наличии сигнала мобильной связи, а также обладают дополнительными функциями, такими как контроль уровня топлива, давления в шинах и состояния аккумулятора, а также настройку климатической системы. Это оборудование чаще всего встречается на автомобилях китайских производителей последних выпусков", — добавил Александр Губанов.

В заключение специалист напомнил о том, что согласно Правилам дорожного движения, прогрев двигателя находясь в жилой зоне более пяти минут запрещен. Хотя за это нарушение редко оштрафуют, рекомендуется не нагревать автомобиль с работающим двигателем длительное время, не создавая дискомфорта окружающим.

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