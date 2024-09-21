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Раскрыта информация о минимальной цене новой модели автомобиля "Лада"

Новый бизнес-седан LADA Aura будет доступен в «базовой» версии, цена которой составит от 2,6 до 2,8 миллионов рублей. Это решение, включая вариант для таксопарков, было объявлено представителями «АвтоВАЗа».
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
21.09.2024, 17:33·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новый бизнес-седан LADA Aura будет доступен в «базовой» версии, цена которой составит от 2,6 до 2,8 миллионов рублей. Это решение, включая вариант для таксопарков, было объявлено представителями «АвтоВАЗа».

По словам компании, самая дорогая версия автомобиля, оцененная Максимом Соколовым в 3 миллиона рублей, будет оснащена элементами от Aurus: премиальной аудиосистемой, регулируемым и массажным задним сиденьем, натуральной кожей и другими дополнениями.

«Что касается „базовой“ версии, предназначенной для таксопарков, она будет доступна по цене от 2,6 до 2,8 миллионов рублей», — подчеркнули в «АвтоВАЗе».

LADA Aura, седан, разработанный на платформе Vesta, отличается увеличенной колесной базой на 25 сантиметров, улучшенной шумоизоляцией и рядом роскошных опций, обычно встречающихся в автомобилях бизнес-класса и премиум-сегмента.

Автомобиль будет комплектоваться 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы, который будет работать с китайским вариатором WL. Для версии, предназначенной для такси, планируется использовать 1,6-литровый «атмосферник» с мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов выразил намерение произвести около 3000 седанов LADA Aura к концу 2024 года. Автомобили будут собираться на той же линии, что и Vesta, со скоростью производства около пяти машин в час. Планируется продажа не только по государственным заказам, но и частным клиентам.

Источник

Автоваз (161)Lada (349)

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