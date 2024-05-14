Опасность китайских автомобилей: причина фатальных последствий

Главной проблемой, которая стоит перед китайскими автомобилями, и которая может привести к серьезным последствиям, включая возгорание, является использование низкокачественных деталей. Об этом сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с изданием News.ru.

По мнению эксперта, производство в Китае в первую очередь ориентировано на извлечение максимальной прибыли, а не на производство качественной и безопасной продукции для потребителей.

«Самая серьезная угроза, исходящая от китайских автомобилей, заключается в использовании материалов и деталей низкого качества. Эта проблема не подвергается контролю передовыми мировыми компаниями. Китайское производство ориентировано на максимизацию прибыли. Почему тогда беспокоиться о качестве? Главное - красивая обертка, модный продукт, и все», - считает Вячеслав Субботин.

В качестве примера эксперт упомянул трубки и топливопроводы как детали, которые, по его мнению, не соответствуют необходимым стандартам качества. Он отметил, что материал, используемый в этих деталях, может треснуть, что в свою очередь может привести к утечке топлива и возгоранию автомобиля.

«Материал, из которого изготовлены топливопроводы, настолько хрупок, что просто трескается и не обеспечивает герметичность. Это приводит к тому, что топливо попадает на горячие детали автомобиля и может воспламениться. Однако в нашем обществе люди привыкли покупать только новые автомобили, подержанные уже никому не интересны. И, кроме того, китайских автомобилей у нас больше никаких нет», - подчеркнул Вячеслав Субботин.

Ранее портал "Автоновости дня" сообщал о том, что владельцы китайских автомобилей в России все чаще становятся жертвами угона. По словам руководителя "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрея Кондрашова, автомобили похищаются для последующей продажи на запчасти.