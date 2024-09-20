Раскрыта информация о дате дебюта еще одного китайского кроссовера под брендом Exlantix

На отечественном автомобильном рынке скоро появится новый премиальный кроссовер, превосходящий по размерам популярный BMW X5. Официальная презентация запланирована на вторник, 24 сентября.

Этот автомобиль не достигает габаритов Tesla Model X, но предлагает покупателям внутреннего рынка не только электрическую версию, но и гибридную с plug-in трансмиссией типа range extender. Кроме того, он оснащен пятиместным салоном, несмотря на свои внушительные размеры, а также проекционным дисплеем в богатой комплектации.

Информация о технических характеристиках этой модели для российского рынка пока держится в секрете. Все детали решено сохранить до официального дебюта. Однако не все версии кроссовера Exlantix ET из Китая дойдут до нашей страны.

Будущее модельного ряда Exlantix будет включать в себя седан с индексом ES. Это седан совместной платформы с моделью ET - оба автомобиля используют архитектуру E0X.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на автовыставке в Германии был представлен крупный электрический пикап Maxus eTerron 9 в стиле батарейных моделей от Ford.