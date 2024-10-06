Разглашена стоимость обслуживания мощного китайского кроссовера Tank 300

Аналитические организации провели расчеты и выяснили, что владение китайским внедорожником Tank 300 может обернуться для россиян довольно затратно. За пять лет владения этим автомобилем придется потратить 2,2 миллиона рублей из кармана. По данным исследования, стоимость одного пройденного на этом внедорожнике километра составляет 24,3 рубля.

Ежемесячно владение Tank 300 будет обходиться владельцу примерно в 40 500 рублей, учитывая, что годовой пробег автомобиля составит около 20 000 километров, что приведет к затратам в размере 486 тысяч рублей в год. Итоговая сумма за пять лет достигнет 2,2 миллиона рублей. В нее входят расходы на обязательное страхование ОСАГО и КАСКО, затраты на топливо, замену шин, ремонтные работы (с запчастями и работой) и оплата транспортного налога.

Специалисты отмечают, что оценка расходов на владение внедорожником была рассчитана для Москвы, в регионах итоговая сумма может быть немного ниже. Стоит учитывать, что базовая стоимость внедорожника Tank 300 начинается от 4,2 миллиона рублей.

Недавно сообщалось, что эксперты Autonews нашли достойную альтернативу модели Tank 700. Флагманский внедорожник Tank 700 появится на российском авторынке в последнем квартале текущего года. В Китае цена на этот внедорожник начинается от 5,5 миллиона рублей.