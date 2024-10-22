Салон отечественного минивэна Sollers RF8 впервые показан на фотографиях.

Телеграм-канал «Автопоток» поделился свежим снимком интерьера последнего российского минивэна Sollers RF8. По информации из источников, в салоне автомобиля будет расположено семь посадочных мест. Кроме того, существует возможность выпуска VIP-версии RF8, которая будет зависеть от спроса покупателей в России.

Этот минивэн был создан на основе китайской модели JAC Refine R8. Салон новинки остался без изменений и перешел от JAC Refine R8. Внутри минивэна расположена единая панель, объединяющая виртуальную приборную панель и мультимедийную систему, элегантное рулевое колесо, беспроводное зарядное устройство и элементы управления климатом.

Бензиновый Sollers RF8 будет оснащен двигателем мощностью 200 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Длина минивэна немного превышает 5,21 метра при колесной базе 3,1 метра.

На китайском рынке автомобилей JAC Refine RF8 представлена версия с гибридной трансмиссией, но в России данное исполнение не планируется.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что помимо минивэна, автопроизводитель «Соллерс» планирует выпустить коммерческий фургон M3 на российском рынке.