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Салон отечественного минивэна Sollers RF8 впервые показан на фотографиях.

Телеграм-канал «Автопоток» поделился свежим снимком интерьера последнего российского минивэна Sollers RF8. По информации из источников, в салоне автомобиля будет расположено семь посадочных мест.
А
Антон Звонкий
22.10.2024, 12:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Телеграм-канал «Автопоток» поделился свежим снимком интерьера последнего российского минивэна Sollers RF8. По информации из источников, в салоне автомобиля будет расположено семь посадочных мест. Кроме того, существует возможность выпуска VIP-версии RF8, которая будет зависеть от спроса покупателей в России.

Этот минивэн был создан на основе китайской модели JAC Refine R8. Салон новинки остался без изменений и перешел от JAC Refine R8. Внутри минивэна расположена единая панель, объединяющая виртуальную приборную панель и мультимедийную систему, элегантное рулевое колесо, беспроводное зарядное устройство и элементы управления климатом.

Бензиновый Sollers RF8 будет оснащен двигателем мощностью 200 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Длина минивэна немного превышает 5,21 метра при колесной базе 3,1 метра.

На китайском рынке автомобилей JAC Refine RF8 представлена версия с гибридной трансмиссией, но в России данное исполнение не планируется.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что помимо минивэна, автопроизводитель «Соллерс» планирует выпустить коммерческий фургон M3 на российском рынке.

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