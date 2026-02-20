Обнародован весь модельный ряд возрождённой марки Volga: какие автомобили появятся на российском рынке

В модельном ряду возрожденного бренда Volga появятся два кроссовера и один седан. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», речь идет о переработанных версиях уже знакомых российскому рынку моделей Geely Atlas, Monjaro и Preface.

Согласно данным инсайдеров, все три автомобиля уже получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и обзавелись собственными названиями. Так, бизнес-седан Geely Preface представят под именем Volga C50, семейный кроссовер Geely Monjaro будет переименован в Volga K50. Официальное название адаптированного для России Geely Atlas пока остается неизвестным.

Известно также, что производителем силового агрегата мощностью 238 лошадиных сил в сертификате для Monjaro, выпускаемого под маркой Volga, числится компания Aurobay Technology. Это совместное предприятие Volvo и Geely, что говорит о полном совпадении используемых двигателей с оригинальными китайскими моделями.

Заявляется, что вариант Volga на базе Geely Monjaro получит аналогичный 2-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 350 Нм. Кроссовер оснастят 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Для седана на базе Geely Preface предусмотрены два мотора объемом 2 литра — на 150 и 200 л. с. Оба варианта будут комплектоваться 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В документах ОТТС заявителем выступало ООО «Объединенный инженерный центр», а производство закреплено за ООО «Нижегородские легковые автомобили». Таким образом, можно предположить, что выпуск новинок будет организован в Нижнем Новгороде. Анализ технических характеристик и внешнего вида прототипов свидетельствует о полной идентичности новинок с соответствующими моделями Geely.

Напомним, что в декабре на российском рынке стартовали продажи Geely Monjaro в специальной версии Flagship SE (Special Edition), которая привлекает внимание эксклюзивным зеленым оттенком кузова Mountain Green и большими 20-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна.

Автор: Иван Бахарев