Быстрый рост числа станций для быстрой зарядки электромобилей: «1 000 хабов уже используются»

Великобритания продолжает активно развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей, несмотря на то, что спрос на электрокары оказался ниже ожидаемого. Согласно свежим данным ZapMap, в стране сейчас насчитывается более 1 000 быстрых зарядных хабов, входящих в общую сеть из 119 000 общественных зарядных пунктов.

Количество хабов для электромобилей, имеющих восемь и более быстрых зарядных устройств мощностью свыше 100 кВт, увеличилось на 5 процентов только за первый квартал 2026 года — с 926 до 972. При этом за весь 2025 год отмечен 28-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. К этим показателям не относятся дополнительные 65 зарядных хабов, предназначенных только для автомобилей Tesla. Совокупное число подобных объектов по состоянию на конец марта 2026 года достигло 1 037.

Соучредитель и операционный директор ZapMap, Melanie Shufflebotham, отметила, что «устойчивый рост развертывания зарядной инфраструктуры продолжается в первом квартале года». По её словам, увеличение числа зарядных хабов — это «обнадёживающий» сигнал, подтверждающий результаты опросов удовлетворённости водителей электромобилей, которые показывают, что именно этого пользователи ждут больше всего.

Зарядные хабы представляют собой лишь одну часть всей общественной инфраструктуры для электромобилей в Великобритании, которая на данный момент включает 119 080 зарядных пунктов на 92 141 устройстве, размещённых в 46 107 локациях. Основная доля из 3 028 новых зарядных устройств, установленных с начала 2026 года, относится к медленным (3-8 кВт) и предназначена в основном для зарядки на улицах или на территории бизнес-парков.