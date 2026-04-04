АвтоВАЗ представил детали нового подхода к безопасности современных автомобилей Lada: «Раньше такого не было»

Компания «АвтоВАЗ» раскрыла подробности о стандартах безопасности автомобиля LADA Iskra, уделяя особое внимание сравнению новинки с моделью LADA Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «Поладим с LADA», где автопроизводитель подчеркнул, что ключевые средства защиты установлены в базовой версии Iskra, а топовая модификация получила высшую оценку по результатам краш-тестов.

Производитель отмечает, что безопасность прорабатывается на этапе проектирования автомобиля наравне с остальными характеристиками, дизайном, параметрами экономичности и стоимостью. По словам представителей «АвтоВАЗа», компромиссов при обеспечении безопасности не допускается.

В качестве иллюстрации приводится пример с LADA Granta, уровень защиты которой напрямую зависел от комплектации. Модель, оснащённая только одной фронтальной подушкой безопасности, смогла заработать две звезды по системе ARCAP. Вариант с двумя подушками — уже три звезды из четырех возможных.

«Автомобильная эволюция продолжается — и отношение к вопросам безопасности существенно меняется. Даже в базовой версии седана LADA Iskra обязательны две подушки безопасности», — указывается в сообщении компании.

Каждая LADA Iskra по умолчанию комплектуется системой контроля устойчивости, экстренной связью «ЭРА-ГЛОНАСС» и другими важными системами. При этом основной набор средств пассивной и активной безопасности одинаков для всех версий и не зависит от уровня оснащения.

Особое внимание инженеры уделяли самой оборудованной версии — кросс-универсалу LADA Iskra SW Cross. Автомобиль отличается большим числом опций, увеличенной массой и конструктивной сложностью. Именно поэтому отдельные решения и компоновка прорабатывались специально для достижения высокого уровня защиты при тестах.

Все испытания проводились по отечественной методике ARCAP, разработанной изданием «Авторевю». Как отмечается в публикации, по уровню требований эта система жёстче некоторых официальных международных методов: например, автомобиль подвергается удару на большей скорости.

В результате кросс-универсал LADA Iskra SW Cross набрал наивысший балл — четыре звезды ARCAP из возможных четырех. Компания уточняет — при проведённых испытаниях у манекенов не было зафиксировано повреждений, которые классифицируются как «красные» или «оранжевые» зоны, что свидетельствует о полной сохранности пассажиров.

«АвтоВАЗ» также сообщил, что на этапе разработки LADA Iskra прошла 84 независимых краш-теста, результаты которых послужили основой для доработки конструкции кузова и электронных систем. Сертификационные тесты включали фронтальное столкновение с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, боковое испытание на скорости 50 км/ч, а также тест, имитирующий наезд сзади на 50 км/ч.

По мнению специалистов, уровень пассивной безопасности LADA Iskra сопоставим с современными иномарками сегмента B и не уступает новой LADA Vesta, которая считается одной из наиболее безопасных моделей марки. В компании подчёркивают: показатели безопасности «Искры» не только соответствуют нормативам, но и зачастую превосходят их.

LADA Iskra стала самым свежим пополнением модельного ряда компании. По позиционированию модель занимает промежуточное место между Granta и Vesta, отличаясь как техническими характеристиками, так и ценой. Основой для новинки стала усовершенствованная французско-японская модульная платформа CMF-B-LS, доработанная более чем на тысячу деталей и компонентов.

Производство LADA Iskra организовано на двух площадках. Полный цикл сборки осуществляется на главном заводе в Тольятти, тогда как в Санкт-Петербурге, с осени прошлого года, автомобили собираются мелкоузловым способом из уже готовых комплектов с окрашенным кузовом, двигателем, интерьером, шасси и прочими узлами.

По актуальной информации, рекомендованная стоимость седана LADA Iskra находится в диапазоне от 1 277 000 до 1 697 000 рублей. Универсал Iskra SW стоит от 1 527 000 до 1 677 000 рублей, а версия Iskra SW Cross в зависимости от комплектации оценивается от 1 657 000 до 1 827 000 рублей.

Материал подготовил Иван Бахарев.