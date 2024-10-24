Самые популярные автомобили среди новых покупателей, которые они задерживают наибольшее количество времени

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Владельцы Toyota держат свои автомобили дольше всего, согласно новому исследованию iSeeCars.

Исследование оценило почти 1 миллион автомобилей, удерживаемых первыми владельцами по крайней мере 15 лет.

Toyota Highlander Hybrid лидирует как самый любимый автомобиль.

Средний возраст автомобилей на дорогах продолжает расти. И если вы обратите внимание, то заметите, что многие из них - Toyota. Речь идет не о двухлетних автомобилях после лизинга Toyota. Последнее исследование от iSeeCars показывает, что владельцы Toyota держат свои машины очень долго.

Японский бренд абсолютно доминирует в списке самых любимых автомобилей, который включает 13 автомобилей, удерживаемых первым владельцем по крайней мере 15 лет. Toyota (включая Lexus) представлена в восьми автомобилях рейтинга, включая все пять лидеров. Помимо этого, в список также входят Nissan, Subaru и Honda. Единственный представитель американского бренда - Ford, с Escape Hybrid на седьмом месте.

Вот полный список, начиная с худшего:

13: Subaru Forester

Фото: Motor1.com

Оригинальный кроссовер SUV уважаем владельцами, 5,5 процента первоначальных покупателей удерживают его более десятилетия. Честно говоря, мы удивлены, что Forester не выше в этом списке, учитывая преданное следование Subaru.

12: Honda Ridgeline

Фото: Motor1.com

Первое поколение Ridgeline было запущено в 2006 году, и 5,5 процента этих первоначальных владельцев все еще имеют грузовик у себя в гараже.

11: Toyota Tundra

Фото: Motor1.com

Tundra не всегда был таким крупным, как сейчас. Владельцы старых грузовиков - 5,5 процента точно - все еще ездят на них.

10: Nissan Versa

Фото: Motor1.com

Первое поколение Versa было запущено в 2006 году, и 5,7 процента людей, купивших его, все еще имеют его.

9: Lexus IS 350

Фото: Motor1.com

Прибыв в США в 2006 году, 5,8 процента первоначальных покупателей Lexus IS 350 все еще держат его в гараже.

8: Toyota RAV4

Фото: Motor1.com

Сегодня RAV4 - самый продаваемый SUV в Америке. Но старые модели все еще ценятся 6,2 процента первоначальных владельцев. Мы их понимаем.

<div></div> <h2 id="subheader_7">7: Ford Escape Hybrid</h2> <section> <picture><source/><source/><figure class="image"><img src="https://cdn.motor1.com/images/static/16x9-tr.png" style="max-width:100%"/><figcaption>Фото: Motor1.com</figcaption></figure></picture> </section> <p>

Поприветствуйте единственное не японское транспортное средство в списке. Escape Hybrid был одним из первых гибридов для американского рынка, и он все еще используется 6,3 процента первоначальных владельцев.

6: Honda CR-V

Фото: Motor1.com

Старые поколения CR-V по-прежнему популярны у 6,3 процента людей, купивших их новыми. Мы не видим, чтобы этот автомобиль покидал список в ближайшее время, учитывая насколько отлично едет новая версия.

5: Toyota Prius

Фото: Motor1.com

Отсюда и далее - исключительно Toyota, начиная с Prius. Второе поколение модели появилось в 2004 году, закрепляя Prius как лидера среди гибридов. Целых 6,3 процента владельцев все еще любят свои автомобили.

4: Toyota Tacoma

Фото: Motor1.com

Toyota медленно развивала Tacoma на протяжении многих лет, но зачем исправлять то, что не сломано? Эти автомобили все еще принадлежат 6,4 процента первоначальных покупателей.

3: Toyota Highlander

Фото: Motor1.com

Большой Highlander появился в начале 2000-х для борьбы с Ford Explorer. Он был хитом, и 6,6 процента первоначальных покупателей до сих пор пользуются ими.

2: Toyota Camry Hybrid

Фото: Motor1.com

Camry не обращает внимания на популярность SUV. Он был когда-то самым продаваемым семейным автомобилем в Америке, и в гибридной форме, старые модели все еще любимы 6,9 процента своих первоначальных владельцев.

1: Toyota Highlander Hybrid

Фото: Motor1.com

Популярность Prius побудила Toyota расширить свои гибридные предложения в середине 2000-х. Покупатели восприняли Highlander Hybrid с энтузиазмом, и более чем через 15 лет он возглавляет этот список самых любимых автомобилей на 7,0 процента.

Чтобы составить этот список, iSeeCars рассмотрел более 929 000 автомобилей с 1981 по 2009 год, которые были проданы с января по сентябрь текущего года. Автомобили с низким объемом продаж и тяжелые грузовики, которые часто удерживаются дольше просто из-за своей природы, были исключены.

«Большинство потребителей не могут продержать один автомобиль более десятилетия, но те, кто это делает, экономят много денег на расходах на автомобиль», - сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. «Удержание автомобиля в течение 15 лет означает отсутствие выплат по кредиту большую часть этого времени, а также снижение стоимости страховки и регистрации».