Range Rover Classic обрёл второе дыхание: Lunaz превратила культовый внедорожник 1970-х в роскошный автомобиль XXI века – все детали преобразования

В автомобильной индустрии, где классика встречается с последними технологиями, Range Rover Classic всегда выделялся узнаваемыми линиями, высокими пропорциями и неоспоримым британским характером. Теперь компания Lunaz представила новую версию этой легенды, объединив традиционный стиль с современными технологическими решениями. Инженеры и дизайнеры не ограничились реставрацией — речь идет о полном переосмыслении легендарной модели, в которой каждая деталь подчеркивает актуальность автомобиля в XXI веке.
Трансформация иконы: от практичности к экстазу
Range Rover Classic в исполнении Lunaz — это пример того, как утилитарный внедорожник превращается в предмет восхищения. Компания внедрила современную силовую установку, полностью переработала конструкцию и вручную обновила интерьер. Внешне автомобиль сохраняет узнаваемый образ, однако внутри — это абсолютно новый уровень комфорта и стиля. Практичность классики уступает место роскоши, а каждый элемент автомобиля продуман до мелочей.
Производительность на высоте: универсал для любых условий
Благодаря использованию современных комплектующих и тщательным тестам, Lunaz удалось сохранить выдающиеся внедорожные качества Range Rover Classic. Автомобиль отличается плавным ускорением, уверенным поведением на асфальте и остается идеальным выбором для любых дорог. Новая силовая установка не только поддерживает традиции, но и продлевает жизнь легенде, делая каждую поездку особенной.
Интерьер как искусство: полное преображение внутреннего мира
Внутреннее пространство Range Rover Classic в версии Lunaz подверглось глубокой трансформации. Простой салон рабочего автомобиля сменился на интерьер с отделкой из премиальной кожи и отборного дерева. Каждый элемент салона тщательно переработан для достижения максимального уровня роскоши и комфорта. Внешний вид остается верен традициям, но внутри автомобиль представляет собой настоящий оазис для владельца.
Персонализация для уникального образа жизни
Каждый Range Rover Classic от Lunaz адаптируется под индивидуальные запросы владельца. Совместно с дизайнером студии создается уникальное оформление, отражающее стиль и требования клиента. Модель доступна в различных конфигурациях: с двумя или четырьмя дверями, удлиненной колесной базой или в особом Safari-варианте. Такая гибкость позволяет каждому автомобилю сохранить индивидуальность и исторический характер.
Современные удобства: слияние классики и технологий
Внедрение современных опций — одно из ключевых решений Lunaz. Климатическая система, подогрев сидений, мультимедийный сенсорный экран, премиальная акустика и камеры заднего вида органично вписаны в интерьер. Даже сиденья можно настроить по ширине, рисунку, типу отделки и цвету, что дает возможность создать индивидуальный образ, соответствующий личному вкусу владельца.
Классика для повседневности: технологии без потери эстетики
Каждый автомобиль Lunaz оснащается современными системами: новейшим инфотейнментом, климат-контролем и навигацией. Все эти элементы интегрированы незаметно, чтобы сохранить эстетику классики. Компания придерживается принципов устойчивого развития, используя реинжиниринг и восстановление оригинальных моделей, тем самым подчеркивая уникальность каждого экземпляра и его связь с прошлым.
По мнению Forbes, Lunaz смогла добиться эксклюзивности и индивидуальности, которые определяют современную роскошь. Производство ограничено и осуществляется только по специальным заказам через завод, что делает каждый Range Rover Classic от Lunaz настоящим коллекционным предметом, способным справиться с любыми вызовами современности.
Таким образом, Range Rover Classic в исполнении Lunaz становится связующим звеном между эпохами: автомобиль сочетает традиции и инновации, позволяя владельцу наслаждаться легендарным стилем в новом технологичном воплощении.
Источник. Фото – bylunaz.com.