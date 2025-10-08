Range Rover Classic обрёл второе дыхание: Lunaz превратила культовый внедорожник 1970-х в роскошный автомобиль XXI века – все детали преобразования

В автомобильной индустрии, где классика встречается с последними технологиями, Range Rover Classic всегда выделялся узнаваемыми линиями, высокими пропорциями и неоспоримым британским характером. Теперь компания Lunaz представила новую версию этой легенды, объединив традиционный стиль с современными технологическими решениями. Инженеры и дизайнеры не ограничились реставрацией — речь идет о полном переосмыслении легендарной модели, в которой каждая деталь подчеркивает актуальность автомобиля в XXI веке.

Фото: Carsweek.ru

Трансформация иконы: от практичности к экстазу

Range Rover Classic в исполнении Lunaz — это пример того, как утилитарный внедорожник превращается в предмет восхищения. Компания внедрила современную силовую установку, полностью переработала конструкцию и вручную обновила интерьер. Внешне автомобиль сохраняет узнаваемый образ, однако внутри — это абсолютно новый уровень комфорта и стиля. Практичность классики уступает место роскоши, а каждый элемент автомобиля продуман до мелочей.

Фото: Carsweek.ru

Производительность на высоте: универсал для любых условий

Благодаря использованию современных комплектующих и тщательным тестам, Lunaz удалось сохранить выдающиеся внедорожные качества Range Rover Classic. Автомобиль отличается плавным ускорением, уверенным поведением на асфальте и остается идеальным выбором для любых дорог. Новая силовая установка не только поддерживает традиции, но и продлевает жизнь легенде, делая каждую поездку особенной.

Фото: Carsweek.ru

Интерьер как искусство: полное преображение внутреннего мира

Внутреннее пространство Range Rover Classic в версии Lunaz подверглось глубокой трансформации. Простой салон рабочего автомобиля сменился на интерьер с отделкой из премиальной кожи и отборного дерева. Каждый элемент салона тщательно переработан для достижения максимального уровня роскоши и комфорта. Внешний вид остается верен традициям, но внутри автомобиль представляет собой настоящий оазис для владельца.

Фото: Carsweek.ru

Персонализация для уникального образа жизни

Каждый Range Rover Classic от Lunaz адаптируется под индивидуальные запросы владельца. Совместно с дизайнером студии создается уникальное оформление, отражающее стиль и требования клиента. Модель доступна в различных конфигурациях: с двумя или четырьмя дверями, удлиненной колесной базой или в особом Safari-варианте. Такая гибкость позволяет каждому автомобилю сохранить индивидуальность и исторический характер.

Фото: Carsweek.ru

Современные удобства: слияние классики и технологий

Внедрение современных опций — одно из ключевых решений Lunaz. Климатическая система, подогрев сидений, мультимедийный сенсорный экран, премиальная акустика и камеры заднего вида органично вписаны в интерьер. Даже сиденья можно настроить по ширине, рисунку, типу отделки и цвету, что дает возможность создать индивидуальный образ, соответствующий личному вкусу владельца.

Фото: Carsweek.ru

Классика для повседневности: технологии без потери эстетики

Каждый автомобиль Lunaz оснащается современными системами: новейшим инфотейнментом, климат-контролем и навигацией. Все эти элементы интегрированы незаметно, чтобы сохранить эстетику классики. Компания придерживается принципов устойчивого развития, используя реинжиниринг и восстановление оригинальных моделей, тем самым подчеркивая уникальность каждого экземпляра и его связь с прошлым.

Фото: Carsweek.ru

По мнению Forbes, Lunaz смогла добиться эксклюзивности и индивидуальности, которые определяют современную роскошь. Производство ограничено и осуществляется только по специальным заказам через завод, что делает каждый Range Rover Classic от Lunaz настоящим коллекционным предметом, способным справиться с любыми вызовами современности.

Таким образом, Range Rover Classic в исполнении Lunaz становится связующим звеном между эпохами: автомобиль сочетает традиции и инновации, позволяя владельцу наслаждаться легендарным стилем в новом технологичном воплощении.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее сообщалось о превращении Aston Martin DB6 1967 года, принадлежавшего Джимми Карру, в электромобиль.

Источник. Фото – bylunaz.com.