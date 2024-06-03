Ральф Шумахер: "Советую Карлосу Сайнсу перейти в Sauber/Audi"

Испанский пилот Карлос Сайнс продолжает внимательно рассматривать предложения от различных команд Формулы 1 на предстоящий сезон. Однако бывший гонщик Ральф Шумахер настоятельно рекомендует ему не рассматривать вариант перехода в Williams, а вместо этого принять предложение от Audi.

«Я настоятельно не советую переходить в Williams, – цитирует Formel1.de высказывание Ральфа Шумахера. – На его месте я бы выбрал команду, которая на 100% подходит мне».

Эксперт отметил, что в настоящее время команда Williams находится в тупике и подвел итог текущего сезона, назвав его разочарованием. По мнению Шумахера, у Карлоса больше шансов на успех в долгосрочной перспективе именно в Audi, особенно учитывая прочные связи его отца с этой компанией.

Рассказывая о будущем Льюиса Хэмилтона, Ральф Шумахер заявил, что видит некоторое недовольство семикратного чемпиона мира своей нынешней командой Mercedes, и предположил, что Хэмилтон сменит команду на Ferrari в 2025 году.

«Льюис остается выдающимся гонщиком и стремится к своему восьмому титулу. Однако он понимает, что в Mercedes ему это сейчас не удастся».

Шумахер также отметил, что уже начались трения между Хэмилтоном и Mercedes. Новинки, представленные командой в Монако, были предоставлены не Льюису, а его напарнику Джорджу Расселлу. Эксперт считает, что в связи с предстоящим уходом Льюиса из команды, Mercedes сосредоточит все свои усилия на поддержке Расселла.