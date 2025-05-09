Льюис Гамильтон «мог бы действовать более разумно», - считает Ральф Шумахер.

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер, который в настоящее время сотрудничает с телеканалом Sky Deutschland в качестве эксперта, выразил свою критику в адрес Льюиса Хэмилтона за его чрезмерно эмоциональные комментарии по радио во время Гран При Майами. Шумахер считает, что такое поведение может создать лишнее напряжение в отношениях с командой Ferrari.

Хэмилтон действительно проявил недовольство по действиям своей команды, которая, по его мнению, слишком долго не принимала решения, когда он намеревался обогнать своего напарника, Шарля Леклера, на свежих шинах, чтобы попытаться догнать гонщика Mercedes, Кими Антонелли, занимающего шестую позицию.

После окончания гонки Хэмилтон пояснил, что его высказывания были саркастическими и произнесены в борьбе, добавив, что в таких ситуациях «вы никогда не услышите от гонщика ничего милого... Я не ругался, я не был неуважительным... По крайней мере, мне так не кажется».

Однако многие, включая Ральфа Шумахера, считают иначе. «Я бы сказал, что Хэмилтон был неправ», – отметил Шумахер, принимая участие в подкасте телеканала Sky Deutschland. «Если бы на его месте был я, я бы поступил иначе. Не стал бы спорить, вернул бы позицию и извинился. Для гонщика его уровня и опыта такие вещи не должны иметь место».

Шумахер также отметил, что подобные инциденты могут создавать напряженность внутри команды и воздействовать на отношения. Он уверен, что теперь руководство Ferrari будет иметь более ясное представление о Хэмилтоне, и это может повлиять на будущие отношения.

«Сейчас важно разобраться в произошедшем, и безусловно, команда проведет внутреннюю беседу о том, как вести себя в подобных ситуациях в будущем. Резкие слова Хэмилтона и его требования не соответствуют уровню профессионализма, независимо от его титулов», – добавил Шумахер.

В заключение Шумахер отметил, что, хотя Хэмилтон показывает хороший темп, он был бы рад видеть у него более спокойный подход в подобных ситуациях.