Rain-X больше не король среди отталкивающих дождь средств для лобового стекла.

Известный бренд Rain-X уже давно популярен. С 1970-х годов он является предпочтительным гидрофобным средством для ветрового стекла для водителей по всему миру, обеспечивая хорошую видимость даже в сильнейших дождях. Однако в наше время Rain-X сталкивается с серьезной конкуренцией.

В серии сравнительных тестов, проведенных на канале YouTube Project Farm между 10 различными гидрофобными средствами для ветрового стекла, выяснилось, что Rain-X больше не является лучшим продуктом в этой области. Но он все еще конкурентноспособен, чего нельзя сказать о большинстве других продуктов, протестированных в ходе исследования.

В тестах Project Farm только четыре бренда — Gtechniq, Aquapel, Gyeon и Rain-X — сохранили свои гидрофобные свойства после контакта с моющим средством для автомобилей и жидкостью для омывания ветрового стекла — двумя вещами, с которыми вы обычно ожидаете, что ваше ветровое стекло встретится. Шесть других брендов — Adams, Cerakote, Invisible Glass, Chemical Guys, 3D и Debaishi — практически перестали работать после быстрой мойки моющим средством для автомобилей.

Из четырех лучших брендов Aquapel и Gyeon оказались самыми быстрыми в удалении воды с стекла при воздействии фена всего за 1 секунду. В этом тесте Project Farm пытался имитировать воздействие ветра на автомобиль при скорости примерно 40 миль в час. Rain-X и Gtechniq оказались на последнем месте, время составило 3 секунды.

Наибольшие проблемы у Rain-X возникли в ходе теста на воздействие высоких температур, когда каждое стекло подвергалось воздействию горячего водяного распыления в течение 2,5 часов в посудомоечной машине. Это попытка имитировать дождь в жаркий летний день. В то время как другие три бренда сохранили свои свойства после теста, эффективность Rain-X уменьшилась.

Это не означает, что Rain-X больше не стоит своих денег. Учитывая, что он был самым дешевым продуктом из всего ассортимента, одним из самых простых в применении и сохранил свою эффективность в течение большей части испытаний, мы не могли бы упрекнуть кого-либо за использование его на своем автомобиле. Но если вы хотите абсолютно лучший продукт, то, по мнению Project Farm, это покрытие G5 водоотталкивающее от Gtechniq.