Racing Bulls и Cadillac раскрыли расписание занятости гонщиков

Racing Bulls и Cadillac объявили распределение гонщиков на тестах в Бахрейне: Линдблад, Лоусон, Перес и Боттас разделят три дня за рулём.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.02.2026, 08:41·1 мин
В командах Racing Bulls и Cadillac обнародовали расписание участия своих пилотов в трехдневных тестах, которые стартуют сегодня в Бахрейне и станут заключительным этапом зимней подготовки.

В Racing Bulls распределение ролей между гонщиками на предстоящие дни уже определено. В первый день тестов утром за рулём окажется Арвид Линдблад, а после обеда его сменит Лиам Лоусон. На второй день, в четверг, Лоусон продолжит работу на трассе на протяжении всей сессии. Завершит тестовую программу в пятницу Линдблад, который вновь займёт место в кокпите VCARB03.

Коллектив Cadillac выбрал иную стратегию, предоставив обоим своим пилотам возможность поочередно поработать за рулём в течение всех трёх дней тестов. В среду и пятницу утренние заезды пройдут при участии Серхио Переса, а во второй половине дня его сменит Валттери Боттас. В четверг утром за руль сядет финский гонщик, а далее управление автомобилем перейдёт к Пересу.

