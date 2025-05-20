РАСПРОДАЖА КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ KGM В РОССИИ

В мае южнокорейский бренд KGM радует своих покупателей, предлагая скидки на две модели кроссоверов - Korando и Torres. Согласно данным мониторинга Quto, переднеприводный Korando доступен за 4,04 миллиона рублей, при этом клиент может получить прямую скидку в размере 640 тысяч. При обмене своего автомобиля по программе трейд-ин экономия составляет еще 200 тысяч, что позволяет снизить цену до 3,2 млн рублей.

Полноприводный Korando предлагается по цене 4,7 миллиона рублей. Для этой модели предусмотрена прямая скидка 510 тысяч. С учетом участия в программе трейд-ин, стоимость снижается до 3,99 миллиона рублей.

Сэкономить при покупке Torres можно в зависимости от варианта: переднеприводная версия City — скидка 510 тысяч, Dream с передним приводом — скидка 450 тысяч, Dream с полным приводом — скидка 360 тысяч. Таким образом, новый кроссовер можно приобрести по цене 3,99 млн, 4,6 млн и 4,99 млн рублей соответственно. Дополнительная выгода при участии в программе трейд-ин достигает 300 тысяч.

В ноябре было объявлено, что марка SsangYong вернется на российский рынок под новым названием. Дистрибьютером стала компания «Рэкс Моторс». В феврале был представлен модельный ряд для России с установленными начальными ценами. Базовая версия Korando оценена в 4 390 000 рублей, а самый доступный Torres продавался по цене 5 150 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России экс-SsangYong. Наиболее доступной моделью оказался компактный кроссовер KGM Tivoli.

Фото: KGM