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В России будет продаваться гибридный седан Voyah Passion

В России на портале Quto обнародована информация о предстоящем запуске продаж гибридных седанов Voyah Passion. Один из экземпляров был замечен на стоянке в Москве.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2024, 14:33·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России на портале Quto обнародована информация о предстоящем запуске продаж гибридных седанов Voyah Passion. Один из экземпляров был замечен на стоянке в Москве.

От классического седана гибридный вариант отличается особым дизайном бампера с радиаторной решеткой и аккуратным «плавником» на крышке багажника.

Автомобиль Voyah Passion оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил, функцией которого является зарядка батареи. Кроме того, в гибриде предусмотрены два электромотора мощностью 177 и 217 л.с. Общая мощность гибрида достигает отметки в 530 л.с.

Согласно предоставленной информации, на одном заряде электричества гибрид может проехать примерно 262 километра. Общий запас хода автомобиля составляет 1227 километров. На данный момент нет точных данных о стоимости в рублях, а также о дате начала продаж в России.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что гибридные автомобили Voyah получили более широкое распространение на российском рынке по сравнению с электрокарами.

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