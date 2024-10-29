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В Белоруссии автомобили китайских брендов обходятся значительно дешевле, чем в России.

Белорусские автодилеры снова порадовали автолюбителей - на этот раз снизив цены на китайские кроссоверы Voyah Free. Как сообщает издание Quto.
А
Антон Звонкий
29.10.2024, 14:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Белорусские автодилеры снова порадовали автолюбителей - на этот раз снизив цены на китайские кроссоверы Voyah Free. Как сообщает издание Quto.ru, скидки предоставляются благодаря усилиям китайского офиса производителя, который стремится укрепить свои позиции на местном рынке.

В сентябре модель Voyah Free Pro EVR Flagship можно было купить за 119,9 тыс. белорусских рублей, что в пересчете на другие валюты составляет примерно 3,46 миллиона. По сравнению с российскими ценами в 6 млн рублей, стоимость автомобиля в Белоруссии оказалась значительно ниже. Недавно цена гибридного паркетника также снизилась до 117,9 тыс. рублей, что равняется 3,45 млн российских рублей.

Эти изменения не могли не привлечь внимание покупателей. Повышенный спрос на китайскую модель замечен в автосалонах, клиенты оценили выгодное предложение.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайские автопроизводители Chery, Haval и Geely вошли в тройку компаний с самым высоким уровнем выручки на российском авторынке.

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