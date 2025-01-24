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Audi Q6 e-tron off-road concept: готов покорить любую местность

Audi выпустил концепт электрического внедорожника Q6 e-tron: экстремальная версия готова к апокалипсису и переопределяет quattro.
РедакцияР
Редакция
24.01.2025, 18:41·2 мин
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Фото: autoexpress

Представляем вашему вниманию новый концепт Audi Q6 e-tron для бездорожья: экстремальная версия последнего электрического внедорожника бренда, готовая к апокалипсису и обещающая забыть о привычных стандартах кроссовера благодаря "переосмыслению Quattro".

Основанный на изящном купе Q6 Sportback e-tron, который был представлен в конце прошлого года, новинка добавляет спортивный характер к комфортному и премиальному электрическому внедорожнику от Audi. Но этот концепт, способный покорить любые преграды в дикой природе, совершенно не задумывался о своем внешнем виде на парковке офиса...

Чтобы гарантировать способность справиться с самыми сложными препятствиями в дикой местности, безумный внедорожник Audi оснащен новыми портальными осями, обеспечивающими огромный клиренс. Аналогично безумному Mercedes G 63 4x4², который также использует портальные оси, их скоро можно будет увидеть на внедорожнике Ineos Grenadier и пикапе Quartermaster.

Стандартные шины автомобиля с низким коэффициентом сопротивления заменены на шипованные покрышки для бездорожья, подходящие для езды по снегу. Чтобы обеспечить место для более крупных шин и больший ход подвески, Audi увеличила размеры расширенных арок колес, а дополнительные фары в переднем бампере и на крыше помогут вернуть автомобиль на правильный путь.

Пока Audi не раскрыла технических деталей концепции для бездорожья, но, скорее всего, она использует ту же 100-кВтч батарею и двухмоторную силовую установку, что и топовые Q6 e-tron. В них устанавливают по одному двигателю на каждую ось для полного привода и мощностью до 510 л.с., в зависимости от модели.

Пока доступно всего три изображения, но мы сомневаемся, что это последнее, что мы увидим от концепции Audi Q6 e-tron для бездорожья. Возможно, компания создаст немного умеренную серийную версию, подобную выпущенной ограниченной серии Q8 e-tron Dakar Edition, которую мы тестировали в прошлом году, хотя ничего пока не подтверждено.

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