Пьяный за рулём: как узнать о состоянии водителя без алкотестера?

По мнению экспертов, уход автомобиля в левый ряд или попытки скрыться за другим транспортным средством могут привлечь внимание инспекторов. Такие действия зачастую свидетельствуют о желании избежать проверки, что может вызвать наоборот, привлечь к себе внимание, сообщает информационный ресурс Autonews.ru.

Помимо этого, неустойчивая траектория движения также становится сигналом для инспекторов. Речь идет не о маневрах избегания ям, а о хаотичном движении и частых корректировках курса, что может указывать на наличие опьянения или похмелья.

Сотрудники ГАИ отмечают и другие косвенные признаки: затемненные очки в пасмурную погоду, открытые окна в холодное время года или употребление жевательной резинки, направленной на скрытие запаха алкоголя. По словам специалистов, все эти методы давно стали частью тактики тех водителей, кто пытается уйти от внимания патруля после застолья.

Законодательство ясно определяет критерии состояния алкогольного опьянения: водитель считается пьяным, если концентрация алкоголя в выдохе превышает 0,16 мг на литр или содержание в крови составляет более 0,3 грамма на литр. Нарушители сталкиваются с серьезными наказаниями: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. В случае рецидива, возможно привлечение к уголовной ответственности с возможным лишением свободы.

Бывшие сотрудники органов безопасности подчеркивают, что ни алкотестер, ни внешний осмотр не заменят опыт и интуицию сотрудников. Любая ошибка водителя на дороге может послужить причиной для остановки. И далее все действия идут по установленной процедуре.

Ранее редакция журнала "За рулем" разъяснила порядок привлечения нарушителей ПДД к административной ответственности.