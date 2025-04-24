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Aston Martin F1 объявила о новом партнёрстве с компанией Public

Aston Martin стартует многолетнее партнёрство с Public: новые стандарты в инвестициях на гоночных трассах. Логотипы Public появятся на болидах AMR25 в США.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 16:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Автопроизводитель Aston Martin объявил о заключении долгосрочного партнёрства с американской компанией Public. Компания Public стала официальной инвестиционной платформой для команды.

Сотрудничество начнется во время уик-энда в Майами и охватит все американские этапы чемпионата. Согласно условиям сделки, Aston Martin F1 приобретет долю акций в Public, специализирующейся на долгосрочных инвестициях.

«Public – это свежий взгляд на инвестиции, делающий их доступными, – отметил коммерческий директор Aston Martin Formula One Team Джефферсон Слэк. – Мы разделяем ценности компании, включая инновации, прозрачность и делегирование полномочий. Партнерство с Public кажется логичным, учитывая растущее количество наших болельщиков в США».

«На всех трех американских этапах сезона мы увидим логотипы Public на системе Halo и по бокам машин AMR25», – добавили представители команды.

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