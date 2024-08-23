Продажи прямого конкурента Tesla обогнали Honda и Nissan. Анализ цифр и статистики

Китайская компания BYD опередила японские автопроизводители Honda и Nissan, поднявшись на седьмое место среди крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж во втором квартале 2024 года. Этот успех был обусловлен увеличением спроса на доступные электромобили, что подтверждают данные аналитической компании MarkLines.

Согласно отчету, за период с апреля по июнь текущего года BYD реализовала 980 тысяч автомобилей, что на 40% больше, чем в предыдущем втором квартале. Важно отметить, что в то время как большинство крупнейших автопроизводителей, включая компании Toyota Motor и Volkswagen Group, столкнулись с сокращением продаж, у BYD наблюдался значительный рост.

Таким образом, если в апреле-июне 2023 года BYD занимала 10-е место в рейтинге мировых автопроизводителей с квартальным объемом продаж в 700 тысяч автомобилей, то теперь компания поднялась на седьмую строчку, обойдя сначала Nissan и Suzuki, а затем и Honda. Единственным японским автопроизводителем, чьи продажи превышают продажи BYD, остается Toyota, лидировавшая в апреле-июне с объемом продаж в 2,63 миллиона автомобилей. Geely и Chery также вошли в ТОП-20 крупнейших автопроизводителей мира по итогам второго квартала 2024 года.

Следует отметить, что Китай уже опередил Японию по объемам экспорта автомобилей. За первое полугодие 2024 года из Китая было экспортировано 2,79 миллиона автомобилей, что на 780 тысяч больше, чем из Японии. Кроме того, Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире, где продажи доступных электромобилей BYD выросли в июне на 35% по сравнению с июнем 2023 года.

В последние дни BYD начала предпродажи своего нового крупного хэтчбека Denza Z9 GT в Китае. Над дизайном автомобиля работал бывший главный дизайнер Audi. Подробности о характеристиках и цене новинки были представлены в публикации «Автоновости дня».