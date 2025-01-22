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Лучшие из лучших: выбор автора — четыре надежных корейских автомобиля за 500 тысяч рублей

Эксперт рассказал, какой корейский автомобиль можно купить за полмиллиона рублей: от экономичного хэтчбека до просторного седана с богатым оснащением.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.01.2025, 11:42·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Эксперт компании Expocar, Александр Ковалев, утверждает, что за полмиллиона рублей можно стать обладателем надежного корейского автомобиля. Он приводит в пример седан Hyundai Accent, отмечая его долговечные агрегаты, прочную подвеску и защиту кузова от коррозии.

«Для городских условий стоит обратить внимание на компактные хэтчбеки, такие как Hyundai Getz. Этот автомобиль отличается экономичностью и хорошей маневренностью», — советует эксперт.

Кроме того, Александр Ковалев называет еще несколько хороших вариантов. В числе них - компактный хэтчбек Kia Picanto и седан Kia Spectra, который также радует просторным салоном и богатым оснащением, что редко встречается в этом ценовом сегменте.

Тем временем, эксперт не рекомендует рассматривать варианты с седанами Kia Rio и Hyundai Solaris в пределах 500 тыс. рублей, поскольку найти их в хорошем состоянии за такую цену крайне сложно.

Ранее на портале Jalopnik была опубликована статья о проблемных двигателях некоторых моделей Kia и Hyundai. Исследование по этой теме было проведено журналистами издания.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Hyundai (202)Kia (188)

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