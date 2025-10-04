Главная Новости Haas F1 Team Квалификация принесла Haas F1 неоднозначные итоги
Новости

Квалификация принесла Haas F1 неоднозначные итоги

Оливер Берман вышел на девятое место в квалификации Формулы 1 за Haas, а Эстебан Окон завершил сессию девятнадцатым из-за технических проблем.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2025, 18:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На прошедших тренировках пилоты команды Haas F1 показали схожие результаты по скорости, однако квалификационный заезд сложился для них по-разному. Опытному Эстебану Окону не удалось пройти дальше первой сессии, в то время как молодой Оливер Берман сумел выйти в финальную часть квалификации.

Оливер Берман завершил квалификацию на 9-й позиции. Пилот отметил, что рад вернуться в первую десятку, поскольку долгое время ждал такого результата. По словам Бермана, ранее ему удавалось показывать достойные выступления в квалификациях, однако нужного результата достичь не удавалось. На этот раз сессия прошла для него уверенно, а разница между участниками оказалась крайне минимальной. Берман выразил надежду, что в завтрашней гонке команда сможет заработать очки.

Эстебан Окон занял 19-е место. Он сообщил, что машина была достаточно конкурентоспособной и позволяла бороться за выход в финал. Однако возникли сложности с ремнём безопасности, из-за которых пилот не мог полноценно тормозить. Впоследствии Окон потерял три десятых секунды из-за появления жёлтых флагов, что не позволило ему улучшить результат. Пилот отметил неудачу, но пообещал сделать всё возможное для восстановления позиций в завтрашней гонке.

Источник

Эстебан Окон (109)Оливер Берман (63)Haas F1 Team (197)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация