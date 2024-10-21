Впечатления от российского внедорожника Комбат

Инженерно-технические особенности автомобиля лично оценил Максим Кадаков, главный редактор издания. По его словам, первое впечатление от внедорожника - это чувство силы и мощи. Одновременно автомобиль оказался более комфортабельным в движении по сравнению с "Соболем" за счет пружинной задней подвески со стабилизатором устойчивости.

Согласно Максиму Кадакову, "Комбат" имеет необычную раму. Она прерывистая, что приводит к снижению высоты в пределах колесной базы на 15 см. Уменьшение колесной базы на 35 мм дало возможность улучшить проходимость вне дорог. Журналист назвал автомобиль "зверем на дороге".

Новый внедорожник "Комбат" заметно крупнее других альтернатив, таких как Tank 700 или Land Cruiser 300. Длина российского внедорожника составляет 5,1 м, ширина - 2,05 м, при этом он почти 2 м в высоту. Салон автомобиля рассчитан на 7 человек. Планируется начать продажи новинки с Арзамасского машзавода в этом сезоне.

Расценки на новинку были объявлены летом и колеблются в пределах от 3,5 до 5 миллионов рублей.