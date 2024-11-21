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Представлен новый флагманский кроссовер Hyundai Ioniq 9

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9, основанный на платформе E-GMP, будет иметь несколько вариантов. Аналогичная платформа использована в Kia EV9. Модификации будут отличаться дальностью поездки и мощностью.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 13:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Базовая версия Long Range оснащена 215-сильным электромотором, который позволяет преодолеть 539 километров на одном заряде. Long Range также предлагает два электромотора суммарной мощностью 310 лошадиных сил. Версия Performance также двухмоторная, но с мощностью 430 л.с. и разгоном до сотни за 4,9 секунды.

Для двух последних версий объем поездки пока не раскрыт. Все модификации оснащены АКБ на 110,3 кВт*ч.

Фото: Carsweek.ru

Дизайн Hyundai Ioniq 9 выглядит очень футуристично, особенно благодаря краске, содержащей компоненты, полученные из переработки покрышек. В палитре доступно 16 цветов. Салон кроссовера рассчитан на семь или шесть мест, с использованием кожи, шерсти и полиэтилентерефталатной ткани. Среди стандартных опций - виртуальная приборная панель на 12 дюймов, мультимедиа с таким же тачскрином, аудиосистема с 8 динамиками (опционально Bose с 14 динамиками).

Интересным решением являются вращающиеся кресла второго и третьего рядов, позволяющие пассажирам смотреть друг на друга. Эту функцию можно использовать только на стоянке.

Начало продаж Hyundai Ioniq 9 запланировано на 2025 год. Ближе к дебюту на рынке будут опубликованы официальные цены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении Hyundai Tucson 2025 года с премиальными опциями.

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