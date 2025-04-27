Завершен запуск производства нового кроссовера "Москвич 5". Фото автомобиля доступны.

В России начали сборку нового кроссовера под названием «Москвич 5». По информации издания «Мотор», в Сети появились фотографии этого автомобиля, который собран в Москве и украшен фирменными шильдиками. Ранее на фото можно было увидеть донорский JAC Sehol X6, но теперь появилась возможность взглянуть на сам «Москвич 5».

Согласно предварительным данным, технически новый кроссовер будет повторять модель «Москвич 6». В его арсенале будут два 1,5-литровых турбомотора мощностью 150 и 184 лошадиные силы. В качестве трансмиссии будут предлагаться вариатор или роботизированная коробка передач на шесть скоростей. Привод у автомобиля в любом случае будет передним.

По размерам новинка будет соответствовать китайскому кроссоверу: примерно 4,5 метра в длину. С такими параметрами «Москвич 5» будет немного крупнее «тройки».

Напомним, что до конца весны компания планирует выпустить на рынок кроссовер под названием «Москвич 8».

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автозавод «Москвич» намерен увеличить объем продаж автомобилей до 35–40 тыс. экземпляров к 2025 году.