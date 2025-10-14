Porsche 911 GTS совершает прорыв: новый патент решает проблему сбоев twin-turbo

Porsche получила одобрение на патент, который, по мнению экспертов, способен серьезно изменить подход к работе twin-turbo двигателей в гибридных автомобилях. Инновация нацелена на устранение известных проблем с турбонаддувом, которые могут негативно сказаться на динамике и надежности современных моторов.

В высокотехнологичном сегменте автомобильной промышленности twin-turbo двигатели давно считаются способом значительно увеличить мощность без существенного роста веса. Однако такие системы часто сталкиваются с явлением потери потока воздуха, что приводит к перегреву турбин и скачкам крутящего момента. Причина кроется в особенностях работы впускного коллектора и неравномерности открытия клапанов, из-за чего горячие выхлопные газы могут возвращаться в турбины, вызывая перебои в работе двигателя.

Чтобы решить эту проблему, Porsche внедряет в турбокомпрессоры миниатюрные электромоторы, основой для которых стала технология T-Hybrid, опробованная в обновленном 911 GTS. Благодаря этому решению турбины получают возможность автономно регулировать поток воздуха, не завися от работы выхлопной системы. Датчик массового расхода воздуха в режиме реального времени отслеживает давление во впуске, а при обнаружении критических изменений система моментально подключает электромоторы для восстановления оптимального потока.

Электромоторы внутри турбин способны мгновенно реагировать на любые перебои, разгоняя лопатки до необходимой скорости и стабилизируя работу двигателя. Такой подход обеспечивает предсказуемую динамику и исключает эффекты провалов в ускорении, что особенно важно для любителей быстрой езды и поклонников трековых заездов.

Дополнительным элементом безопасности стала интеграция электромоторов в единую электрическую сеть автомобиля. Система непрерывно анализирует их работу, сравнивая мощность и синхронность при различных режимах нагрузки. Если параметры совпадают — это свидетельствует о корректной работе обеих турбин и отсутствии перебоев во впуске воздуха. Такой двойной контроль минимизирует риски поломок и увеличивает долговечность ключевых компонентов.

Эксперты отмечают, что подобное техническое решение может стать новым стандартом для гибридных суперкаров и массовых моделей с двойным турбонаддувом. Концерн Porsche уже имеет успешный опыт внедрения подобных технологий, и в будущем их появление в других моделях, таких как Panamera или Cayenne, кажется логичным шагом.

Ранее источники сообщали о появлении прототипов Porsche 911 Turbo Touring, что подтверждает стремление компании к постоянным инновациям.

Источник: ithome.com.